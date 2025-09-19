В Кишиневе пропал ребенок: Первоклассница вышла с территории лицея и исчезла

Пропала девочка в Кишинёве.
Сегодня, 19 сентября, в 14:40, с территории Теоретического лицея «Ион Крянгэ» в Кишиневе пропала ученица первого класса Мария Магдалена.
Если вы видели ребёнка или знаете о её местонахождении, просьба немедленно сообщить по телефону: 0 (68) 817540 (папа Иван).
Мария была одета, как на фото.
Любая информация может помочь вернуть её домой.
