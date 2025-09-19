Ричмонд
В Кишиневе пропал ребенок: Первоклассница вышла с территории лицея и исчезла

Родители обращаются ко всем, кто видел сегодня Марию Магдалену.

Источник: Комсомольская правда

Пропала девочка в Кишинёве.

Сегодня, 19 сентября, в 14:40, с территории Теоретического лицея «Ион Крянгэ» в Кишиневе пропала ученица первого класса Мария Магдалена.

Если вы видели ребёнка или знаете о её местонахождении, просьба немедленно сообщить по телефону: 0 (68) 817540 (папа Иван).

Мария была одета, как на фото.

Любая информация может помочь вернуть её домой.

