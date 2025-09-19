В Челябинске благоустроили сквер на улице Молодогвардейцев

Сквер на улице Молодогвардейцев благоустроили в Курчатовском районе города Челябинска по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в районной администрации.
На территории сквера обновили освещение, поставили современные скамейки с удобными спинками и урны, построили асимметричный навес. Кроме того, для детей оборудовали 12 антивандальных батутов с мягким покрытием, обеспечивающих безопасность. Вдоль аллей было высажено около 1500 кустарников, образующих живой зеленый барьер, и деревья, которые постепенно адаптировались к новым условиям. Также в сквере заменили старый фонтан.
«В год 40-летия Курчатовского района сквер превратился в оазис спокойствия и красоты, став популярным местом для прогулок горожан. Сегодня благодаря программе “Формирование комфортной городской среды” все больше жителей Челябинска участвуют в развитии городской инфраструктуры. Этот сквер — результат нашей совместной работы», — подчеркнул глава администрации Курчатовского района Константин Матыгин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.