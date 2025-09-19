В Челябинске благоустроили сквер на улице Молодогвардейцев

На территории сквера обновили освещение, поставили современные скамейки с удобными спинками и урны, построили асимметричный навес. Кроме того, для детей оборудовали 12 антивандальных батутов с мягким покрытием, обеспечивающих безопасность. Вдоль аллей было высажено около 1500 кустарников, образующих живой зеленый барьер, и деревья, которые постепенно адаптировались к новым условиям. Также в сквере заменили старый фонтан.