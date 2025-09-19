Объем микрофинансирования малого бизнеса Ростовской области достиг 1 млрд рублей

Объем микрофинансовой помощи помощи малому бизнесу в Ростовской области превысил 1 млрд рублей. С начала года поддержку в виде льготных займов получили более 360 предпринимателей. Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
— Доступ бизнеса к финансовым ресурсам напрямую влияет на деловую активность региона. Поэтому по решению правительства области институты развития малого и среднего бизнеса докапитализируются. По объему микрофинансовой поддержки предпринимателей регион занял второе место в стране, — приводится цитата со слов министра экономического развития Ростовской области Павла Павлова.
Востребованным среди начинающих бизнесменов, не имеющих стартового капитала, остается льготное финансирование от Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства.
Агентство предоставляет средства под выгодный процент, а также оказывает консультационную поддержку, образовательные услуги и помогает с имущественными вопросами. Это позволяет сложный начальный период развития бизнеса.
Донскому бизнесу доступно 12 региональных программ льготной микрофинансовой поддержки, они реализуются в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Подпишись на нас в Telegram.