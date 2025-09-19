Объем микрофинансирования малого бизнеса Ростовской области достиг 1 млрд рублей

Объем микрофинансовой помощи помощи малому бизнесу в Ростовской области превысил 1 млрд рублей. С начала года поддержку в виде льготных займов получили более 360 предпринимателей. Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.