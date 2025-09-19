Эксперт предостерег об опасности самолечения при учащенном пульсе

Кардиолог Наталия Буланова в интервью NEWS.ru предупредила, что внезапное учащение пульса без видимых причин может сигнализировать о серьезных проблемах с сердцем. Доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения подчеркнула, что подобные симптомы требуют немедленного обращения к специалисту и профессиональной диагностики.
— Если пульс резко увеличивается без причин в состоянии покоя, это требует консультации кардиолога, так как может быть проявлением заболевания сердца. Причину невозможно определить без медицинского обследования, как минимум — регистрации ЭКГ, — отметила Буланова.
Кардиолог категорически не рекомендует заниматься самолечением, поскольку бесконтрольный прием препаратов для снижения пульса может привести к непредсказуемым последствиям и даже летальному исходу. Специалист настаивает на необходимости профессиональной диагностики и назначения лечения под контролем врача.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что гвоздика может спровоцировать мигрень, обострение гастрита и язвы.