В Ростовской области число ДТП сократилось на более 11 процентов

За первые восемь месяцев 2025 года на дорогах Ростовской области зафиксировано существенное улучшение основных показателей аварийности. Как сообщил на пресс-конференции врио начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД по региону Сергей Сасин, общее количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Всего было зарегистрировано 1682 ДТП, что на 216 меньше, чем годом ранее. Также была зафиксирована положительная динамика в снижении числа погибших и раненых. Так, количество травмированных в авариях участников дорожного движения уменьшилось на 10%, то есть до 2045 человек, а число погибших сократилось на 14,1%, то есть до 280 человек.
