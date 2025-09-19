В Ростовской области число ДТП сократилось на более 11 процентов

Всего было зарегистрировано 1682 ДТП, что на 216 меньше, чем годом ранее. Также была зафиксирована положительная динамика в снижении числа погибших и раненых. Так, количество травмированных в авариях участников дорожного движения уменьшилось на 10%, то есть до 2045 человек, а число погибших сократилось на 14,1%, то есть до 280 человек.