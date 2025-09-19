В 2026 году в Иркутской области создадут 7 модельных библиотек

В 2026 году модернизируют центральную городскую библиотеку Ангарского городского округа и межпоселенческую библиотеку им. А. В. Вампилова в поселке Кутулик Аларского района. Также модернизация затронет центральную детскую библиотеку города Черемхово, детскую библиотеку Алзамая в Нижнеудинском районе, библиотеку № 5 Усолья-Сибирского, библиотеку «Берегиня» в Саянске и центральную межпоселенческую библиотеку им. А. Н. Радищева в Железногорске-Илимском.