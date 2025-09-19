В 2026 году в Иркутской области создадут 7 модельных библиотек

Современные модельные библиотеки появятся в следующем году в Иркутской области, сообщили в министерстве культуры и архивов региона. Семь учреждений откроют по национальному проекту «Семья».
В 2026 году модернизируют центральную городскую библиотеку Ангарского городского округа и межпоселенческую библиотеку им. А. В. Вампилова в поселке Кутулик Аларского района. Также модернизация затронет центральную детскую библиотеку города Черемхово, детскую библиотеку Алзамая в Нижнеудинском районе, библиотеку № 5 Усолья-Сибирского, библиотеку «Берегиня» в Саянске и центральную межпоселенческую библиотеку им. А. Н. Радищева в Железногорске-Илимском.
В учреждениях обновят книжный фонд, проведут ремонт, закупят мебель и оборудование, а также создадут условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Читателям предоставят доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки. Сотрудники пройдут повышение квалификации.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.