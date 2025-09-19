Ричмонд
Белстат сказал, что находится на 40% территории Беларуси

Более 40 процентов территории Беларуси занимает лес.

Источник: Комсомольская правда

Накануне Дня работников леса, который в Беларуси отмечается в третье воскресенье сентября, Национальный статистический комитет подготовил обзор отрасли.

Подсчитано, что 40,3% процента территории страны покрыто лесом. Гомельская область — самая лесистая, 46,9%. А меньше всего территории занятой лесом в Гродненской области- 36,2%.

