Белстат сказал, что находится на 40% территории Беларуси

Накануне Дня работников леса, который в Беларуси отмечается в третье воскресенье сентября, Национальный статистический комитет подготовил обзор отрасли.
Подсчитано, что 40,3% процента территории страны покрыто лесом. Гомельская область — самая лесистая, 46,9%. А меньше всего территории занятой лесом в Гродненской области- 36,2%.
