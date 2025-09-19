Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии отремонтировали дорогу между четырьмя населенными пунктами

В Башкирии обновили трассу Орловка — Ибрагимово.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии завершены работы по капитальному обновлению автомобильной дороги, соединяющей населенные пункты Орловка, Ляхово, Первомайский и Ибрагимово. Проект реализован в рамках национальной программы «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта республики.

Подрядной организацией выполнены работы на участке протяженностью 2,1 километра между деревнями Орловка и Ляхово. В ходе ремонта полностью заменено асфальтобетонное покрытие, укреплены обочины и нанесена современная дорожная разметка.

Как отметила министр транспорта и дорожного хозяйства региона Любовь Минакова, эта автомобильная трасса играет важную роль в обеспечении транспортной доступности для жителей малых населенных пунктов Кармаскалинского и Чишминского районов. Обновление дорожного полотна значительно повысит безопасность и комфорт передвижения для более чем 1200 местных жителей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.