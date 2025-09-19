В городе Копейске в Челябинской области установят новыe светофоры

Специалисты уже приступили к установке объекта. Благодаря ему на пересечении улиц появится однозначное регулирование очередности проезда, что исключит спорные ситуации и снизит вероятность аварий. Также для пешеходов будет организован регулируемый переход. Это критически важно для безопасности детей, пожилых граждан и маломобильных групп населения, которые смогут пересекать дорогу без риска.