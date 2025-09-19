В городе Копейске в Челябинской области установят новыe светофоры

Новый светофорный объект появится на пересечении улиц Линейной и Малышева в городе Копейске. Установка оборудования осуществляется в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в аппарате главы и правительства Челябинской области.
«Перекресток улиц Линейной и Малышева характеризуется достаточно интенсивным движением, при этом до недавнего времени он не был оборудован светофорами. Отсутствие четкого регулирования приоритета проезда создавало потенциально конфликтные ситуации, особенно в часы пик», — отмечается в сообщении.
Специалисты уже приступили к установке объекта. Благодаря ему на пересечении улиц появится однозначное регулирование очередности проезда, что исключит спорные ситуации и снизит вероятность аварий. Также для пешеходов будет организован регулируемый переход. Это критически важно для безопасности детей, пожилых граждан и маломобильных групп населения, которые смогут пересекать дорогу без риска.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.