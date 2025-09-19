Путин пообщался с работниками «Мотовилихинских заводов» в Перми

ПЕРМЬ, 19 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День оружейника пообщался с работниками «Мотовилихинских заводов» в Перми, где выпускаются передовая ствольная артиллерия и РСЗО, передает корреспондент РИА Новости.
Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на «Мотовилихинские заводы».
Это градообразующее предприятие Перми. Здесь выпускают в том числе передовую ствольную артиллерию и РСЗО. Это единственное в стране артиллерийское производство полного цикла.
Глава государства встретился с работниками предприятия и поздравил их с Днем оружейника.