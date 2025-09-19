Раскрыт уникальный генетический механизм работы обоняния у муравьев

Последующее изучение этого процесса показало, что муравьи выработали уникальный механизм блокировки активности «ненужных» генов, ключевую роль в работе играет фермент РНК-полимераза, считывающий отдельные гены и формирующий их копии для производства новых белков. Как правило, при чтении длинных участков ДНК их копии обычно «разрезаются» на фрагменты, в которых содержится копия лишь одного гена, однако в случае с муравьями этого не происходит — возникает очень длинная молекула РНК, содержащая в себе сразу несколько генов.