Осенние лесопосадки в Саратовской области начнутся в конце сентября

Все лесхозы Саратовской области примут участие в осенних лесопосадках, которые начнутся в конце сентября в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в минприроды региона.
Всего в 2025 году на территории области работы по воспроизводству лесов затронут 4 тыс. га земель. Осенью запланировано высадить 800 га новых сосен, дубов, ясеней и акаций.
«В прошлом году было выращено около девяти миллионов сеянцев основных лесообразующих пород, из них чуть больше семи миллионов сеянцев сосны и 1,35 миллиона сеянцев лиственных пород. В лесные культуры для посадки также вводится акация белая, поскольку она менее требовательна к влажности и плодородию почв. Ее высадят в Лысогорском и Красноармейском районах», — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.