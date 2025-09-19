Осенние лесопосадки в Саратовской области начнутся в конце сентября

«В прошлом году было выращено около девяти миллионов сеянцев основных лесообразующих пород, из них чуть больше семи миллионов сеянцев сосны и 1,35 миллиона сеянцев лиственных пород. В лесные культуры для посадки также вводится акация белая, поскольку она менее требовательна к влажности и плодородию почв. Ее высадят в Лысогорском и Красноармейском районах», — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.