В селе Сретенском Пермского края построили мост через реку Большой Кет

Специалисты демонтировали старое сооружение, построенное в 1999 году. Оно не справлялось с транспортной нагрузкой. На месте старой переправы рабочие быстро возвели новый арочный мост из металлических гофрированных элементов. Главное преимущество такой конструкции заключается в том, что она не требует больших затрат на содержание. Ожидается, что новый мост прослужит 50 лет. Во время работ на подходах к переправе также смонтировали освещение. При этом вдоль самого сооружения уложили тротуар и установили ограждения.