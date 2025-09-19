В селе Сретенском Пермского края построили мост через реку Большой Кет

Новый мост через реку Большой Кет возвели на месте старого в селе Сретенском в Пермском крае по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта региона.
Специалисты демонтировали старое сооружение, построенное в 1999 году. Оно не справлялось с транспортной нагрузкой. На месте старой переправы рабочие быстро возвели новый арочный мост из металлических гофрированных элементов. Главное преимущество такой конструкции заключается в том, что она не требует больших затрат на содержание. Ожидается, что новый мост прослужит 50 лет. Во время работ на подходах к переправе также смонтировали освещение. При этом вдоль самого сооружения уложили тротуар и установили ограждения.
Уточним, что мост расположен вдоль региональной дороги Ильинский — Чермоз. Он связывает две части села Сретенского. По нему местные жители добираются до школы, детсада, поликлиники, культурного центра и почты. Также по этому посту ездят автобусы, в том числе междугородние.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.