В Инзенском районе Ульяновской области построят три фельдшерских пункта

Новый фельдшерско-акушерские пункты появятся в трех селах Инзенского района Ульяновской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном минздраве.
Медучреждения возводятся в селах Троицкое, Бояркино и Свет. По словам главы Минздрава Ульяновской области Марии Шалягиной, специалисты установили сваи, модули и оконные проемы, сделали монтаж кровли и собрали разводку канализации. Все работы будут завершены в конце октября.
Всего в этом году на территории Ульяновской области планируют построить еще 14 фельдшерско-акушерских пунктов. Они появятся в населенных пунктах Кузоватовского, Ульяновского, Павловского, Цильнинского, Сурского, Вешкаймского и Николаевского районов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.