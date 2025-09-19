В Орловской области прошла лекция о роли брендинга в развитии бизнеса

В качестве спикера на лекции выступила руководитель креативного бюро «Наша кириллица» и комитета по развитию креативных индустрий торгово-промышленной палаты Орловской области Надежда Рипинская. Она рассказала участникам, как правильно подобрать название и выстроить бренд, чтобы бизнес был заметен и успешен. Отдельно спикер остановилась на том, почему не стоит спрашивать мнение случайных людей о логотипе или фирменном стиле и в каких случаях обратная связь со стороны действительно может быть полезна.