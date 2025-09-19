В Орловской области прошла лекция о роли брендинга в развитии бизнеса

Открытая лекция для предпринимателей «Нейминг и брендинг для продвижения вашего дела» была организована 18 сентября в центре «Мой бизнес» Орловской области. Подобные мероприятия отвечают целям и задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре «Мой бизнес».
В качестве спикера на лекции выступила руководитель креативного бюро «Наша кириллица» и комитета по развитию креативных индустрий торгово-промышленной палаты Орловской области Надежда Рипинская. Она рассказала участникам, как правильно подобрать название и выстроить бренд, чтобы бизнес был заметен и успешен. Отдельно спикер остановилась на том, почему не стоит спрашивать мнение случайных людей о логотипе или фирменном стиле и в каких случаях обратная связь со стороны действительно может быть полезна.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.