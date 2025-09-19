Путин призвал пермских оружейников вместе делать страну независимой

«И надежда на то, что мы вместе с вами будем укреплять вооруженные силы Российской Федерации на будущее. Будем делать делать страну независимой, суверенной. Без вашей помощи и вашей работы это невозможно», — сказал Путин в ходе общения с работниками «Мотовилихинских заводов» в Перми.