Путин призвал пермских оружейников вместе делать страну независимой

ПЕРМЬ, 19 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратился к оружейникам Перми и заявил, что они вместе будут делать страну независимой и суверенной.
Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на «Мотовилихинские заводы».
«И надежда на то, что мы вместе с вами будем укреплять вооруженные силы Российской Федерации на будущее. Будем делать делать страну независимой, суверенной. Без вашей помощи и вашей работы это невозможно», — сказал Путин в ходе общения с работниками «Мотовилихинских заводов» в Перми.