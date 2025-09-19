Блогер Алехин* заявил, что попросит у Минюста разъяснения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен — РИА Новости. Признанный иноагентом блогер Роман Алехин* заявил РИА Новости, что попросит у Минюста разъяснения и будет вынужден прекратить волонтерскую деятельность.
В пятницу Министерство юстиции РФ включило Алехина* в реестр иностранных агентов.
«Насколько я знаю, скорее всего, это решение не оспорить… Пройду, конечно, все процедуры, обращение напишу (в Минюст — ред.) за разъяснением», — сказал Алехин* агентству.
Он добавил, что «конечно, волонтерская деятельность прекращается» из-за ограничений, которые накладывает статус иноагента*.
В целом, по его словам, это решение абсурдно. «Я по сути профессионально на бесплатных основах занимался противоборством иностранному влиянию», — пояснил он, добавив, что теперь у него будет больше времени на семью.
В своем Telegram-канале Алехин* отметил, что финансирование от иностранцев никогда не получал и напомнил, что находится в базе «Миротворца» и под персональными санкциями Владимира Зеленского. Он добавил, что пока не знает, с чем связано его включение в реестр иностранных агентов.
«Да, теперь к постам добавится плашка. Но ничего, по сути, не изменится. Родину, русский народ и Бога не предам, как бы этого кто-то ни хотел», — написал он.
* Признан иноагентом в России.