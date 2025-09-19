Блогер Алехин* заявил, что попросит у Минюста разъяснения

В своем Telegram-канале Алехин* отметил, что финансирование от иностранцев никогда не получал и напомнил, что находится в базе «Миротворца» и под персональными санкциями Владимира Зеленского. Он добавил, что пока не знает, с чем связано его включение в реестр иностранных агентов.