В Лениногорске Татарстана прошел турнир по боксу памяти Героев России

Мероприятие началось с церемонии возложения цветов к монументу.

Четвертый ежегодный турнир по боксу памяти трех Героев России — Дамира Исламова, Дамира Гилемханова и Ивана Цевуна — состоялся 14 сентября в городе Лениногорске Татарстана по госпрограмме «Спорт России». Об этом сообщили в районной администрации.

Турнир приурочили ко Дню танкиста. Мероприятие началось с торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Героя России Дамира Исламова. В нем приняли участие представители администрации города, общественных организаций, а также родные и близкие героев.

Соревнования прошли в спортивном комплексе «Юность». В них приняли участие 30 молодых спортсменов в возрасте от 10 до 16 лет из Лениногорска, Азнакаево, Бугульмы и поселка Джалиля. Победителям турнира будут присвоены звания мастера спорта.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.