В Ростовской области самые смертельные аварии происходят на региональных трассах

Основная масса дорожных происшествий в Ростовской области по-прежнему происходит в городах и других населенных пунктах. По данным за восемь месяцев 2025 года, там зарегистрировано 1100 автоаварий. Самые тяжелые последствия ДТП фиксируются на трассах регионального значения. Именно там погибает каждый второй участник дорожного движения. Такие цифры на пресс-конференции озвучил врио начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД по региону Сергей Сасин.