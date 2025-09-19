В Ростовской области самые смертельные аварии происходят на региональных трассах

Основная масса дорожных происшествий в Ростовской области по-прежнему происходит в городах и других населенных пунктах. По данным за восемь месяцев 2025 года, там зарегистрировано 1100 автоаварий. Самые тяжелые последствия ДТП фиксируются на трассах регионального значения. Именно там погибает каждый второй участник дорожного движения. Такие цифры на пресс-конференции озвучил врио начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД по региону Сергей Сасин.
При общем значительном снижении аварийности на федеральных и региональных дорогах, местные дороги продемонстрировали небольшой рост числа ДТП на 0,7% по сравнению с прошлым годом. В результате 1100 аварий в населенных пунктах привели к гибели 87 и ранениям 1245 человек.
А на федеральных трассах количество ДТП сократилось на треть, число погибших снизилось на 32,9%, а раненых — на 29,3%. Положительная динамика также наблюдается на региональных и межмуниципальных дорогах: аварий стало меньше на 24,3%, а количество раненых сократилось на 20,9%.
