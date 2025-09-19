В казанском вузе откроют учебный ресторан

Учебный ресторан по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» откроют в декабре 2025 года в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма (ПГУФКСиТ) в Казани. Об этом сообщили в государственном комитете Республики Татарстан по туризму.
Учебный ресторан будет выполнять функцию практической лаборатории. Там будут готовить специалистов для сферы гостеприимства. Слушателям расскажут о финансовом моделировании, аудите и интеграции услуг питания в туристический продукт. Также в ресторане будут проходить семинары для студентов.
Установленное там оборудование соответствует отраслевым стандартам. Сейчас университет активно закупает необходимую технику и разрабатывает меню.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.