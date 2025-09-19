В «Артеке» развернули самое большое в мире Знамя Победы

«Историческая память — это мост, связывающий прошлое и будущее. Великое Знамя Победы, водруженное над Рейхстагом, является не просто реликвией, а вечным символом мужества и единства. Акция в “Артеке”, где три тысячи детей из России и девяти государств единым порывом раскрыли алый стяг, наглядно показала: пока новое поколение чтит подвиг предков, бережно передавая эту память через годы и границы, священное Знамя Победы продолжает объединять народы и служить заветом мира на земле», — отметил директор «Артека» Константин Федоренко.