В «Артеке» развернули самое большое в мире Знамя Победы

Самое большое в мире Знамя Победы размером 65 на 35 метров развернули в «Артеке» во время акции, посвященной 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. В мероприятии приняли участие более 3 тысяч детей, сообщили в международном детском центре.
«Историческая память — это мост, связывающий прошлое и будущее. Великое Знамя Победы, водруженное над Рейхстагом, является не просто реликвией, а вечным символом мужества и единства. Акция в “Артеке”, где три тысячи детей из России и девяти государств единым порывом раскрыли алый стяг, наглядно показала: пока новое поколение чтит подвиг предков, бережно передавая эту память через годы и границы, священное Знамя Победы продолжает объединять народы и служить заветом мира на земле», — отметил директор «Артека» Константин Федоренко.
Акция прошла в ходе реализации международного проекта «Непокоренные». Во время мероприятия звучали песни военных лет.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.