Филармонии в Ростове отказали в статусе объекта культурного наследия

Филармонии Ростова-на-Дону отказали в статусе объекта культурного наследия. Об этом после заседания комитета по охране ОКН в своем телеграм-канале сообщил краевед Геннадий Крольман.
Судя по опубликованной информации, за сохранение статуса памятника проголосовали трое участников заседания. Против оказались девять экспертов. В качестве одной из причин для отрицательного решения, предварительно, назвали «утрату исторического облика здания».
— Теперь будет заседание рабочей группы, где-то в начале октября. После, видимо, пойдем в суды. Так же будет по Публичке, — написал Геннадий Крольман.
Ростовчанин остался удивлен тем, «столько правильных слов сказали по поводу филармонии, но почему-то решили все равно проголосовать против».
Напомним, филармония донской столицы находится на улице Большой Садовой. Изначально здание было доходным домом Чарахчианца, статус филармонии был присвоен в 1935 году.
В 2025 году филармонию решили отремонтировать. Однако в итоге некоторые общественники выступили против утвержденного плана обновления. Известно также, что «из-за нарушения авторских прав в проекте ремонта» поступило обращение в прокуратуру.
Подпишись на нас в Telegram.