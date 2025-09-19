Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Филармонии в Ростове отказали в статусе объекта культурного наследия

Краевед Геннадий Крольман сообщил о решении относительно здания Ростовской филармонии.

Источник: Комсомольская правда

Филармонии Ростова-на-Дону отказали в статусе объекта культурного наследия. Об этом после заседания комитета по охране ОКН в своем телеграм-канале сообщил краевед Геннадий Крольман.

Судя по опубликованной информации, за сохранение статуса памятника проголосовали трое участников заседания. Против оказались девять экспертов. В качестве одной из причин для отрицательного решения, предварительно, назвали «утрату исторического облика здания».

— Теперь будет заседание рабочей группы, где-то в начале октября. После, видимо, пойдем в суды. Так же будет по Публичке, — написал Геннадий Крольман.

Ростовчанин остался удивлен тем, «столько правильных слов сказали по поводу филармонии, но почему-то решили все равно проголосовать против».

Напомним, филармония донской столицы находится на улице Большой Садовой. Изначально здание было доходным домом Чарахчианца, статус филармонии был присвоен в 1935 году.

В 2025 году филармонию решили отремонтировать. Однако в итоге некоторые общественники выступили против утвержденного плана обновления. Известно также, что «из-за нарушения авторских прав в проекте ремонта» поступило обращение в прокуратуру.

Подпишись на нас в Telegram.