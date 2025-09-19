В Кубанском аграрном университете открылся центр инновационного развития

Центр инновационного развития открылся в Кубанском государственном аграрном университете (КубГАУ) по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.
Новый центр расположен в здании экономического факультета. Это современное пространство с двумя проектными мастерскими и зоной для коворкинга. Здесь студенты, аспиранты и молодые предприниматели КубГАУ смогут реализовывать стартапы и искать новые решения для агропромышленного комплекса.
Уточним, открытие центра стало возможным благодаря сотрудничеству Кубанского университета с «Прогресс-Агро». Компания также предоставила для центра маркерные доски, ноутбуки, мебель и амфитеатр. Предприятие активно участвует в подготовке специалистов для агропромышленного комплекса и поддерживает студенческие инициативы, помогает университету в реализации программ. Кроме того, «Прогресс-Агро» предоставляет студентам оплачиваемую практику, стажировки, наставников и вовлечение в проекты компании.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.