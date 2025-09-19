БЖД заменит состав на локомотивный на маршруте из Минска в Брест с 19 сентября

Белорусская железная дорога рассказала о замене состава из Минска в Брест. В сообщении говорится о поезде межрегиональных линий бизнес-класса № 737/738 «Минск — Барановичи-Полесские — Брест».
19−21 сентября 2025 года по техническим причинам он будет курсировать составом, сформированным из вагонов локомотивной тяги вместо моторвагонного подвижного состава.
БДЖ обращает внимание, что данные поезда будут следовать с отклонением от своего расписания.
