БЖД заменит состав на локомотивный на маршруте из Минска в Брест с 19 сентября

БЖД сообщило, что 19−21сентября заменит состав на маршруте из Минска в Брест.

Источник: Комсомольская правда

Белорусская железная дорога рассказала о замене состава из Минска в Брест. В сообщении говорится о поезде межрегиональных линий бизнес-класса № 737/738 «Минск — Барановичи-Полесские — Брест».

19−21 сентября 2025 года по техническим причинам он будет курсировать составом, сформированным из вагонов локомотивной тяги вместо моторвагонного подвижного состава.

БДЖ обращает внимание, что данные поезда будут следовать с отклонением от своего расписания.

