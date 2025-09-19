Челябинские ученые выяснили, почему молодежь часами сидит в соцсетях

Оказалось, что для подрастающего поколения соцсети — это, прежде всего, средство для поддержания уже существующих и реальных связей. Через мессенджеры ребята решают коммуникативные задачи. Так, 65,1% опрошенных используют соцсети, чтобы всегда оставаться на связи. При этом как минимум для 40% респондентов мессенджеры не могут вытеснить живое общение. И только 14% опрошенных увидели проблему в замене реальных встреч виртуальными. Также интересно, что более 60% респондентов готовы ограничивать время пользования соцсетями.