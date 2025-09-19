Челябинские ученые выяснили, почему молодежь часами сидит в соцсетях

Ученые из Южно-Уральского государственного университета по нацпроекту «Молодежь и дети» провели исследование, посвященное общению подрастающего поколения в мессенджерах, сообщили в вузе.
В социологическом исследовании приняли участие 300 человек в возрасте 14−25 лет. Оно было призвано выяснить, способно ли общение в мессенджерах заменить молодежи встречи вживую.
Оказалось, что для подрастающего поколения соцсети — это, прежде всего, средство для поддержания уже существующих и реальных связей. Через мессенджеры ребята решают коммуникативные задачи. Так, 65,1% опрошенных используют соцсети, чтобы всегда оставаться на связи. При этом как минимум для 40% респондентов мессенджеры не могут вытеснить живое общение. И только 14% опрошенных увидели проблему в замене реальных встреч виртуальными. Также интересно, что более 60% респондентов готовы ограничивать время пользования соцсетями.
Ученые сделали вывод, что проблема зависимости молодежи от виртуального мира существует. При этом они подчеркнули, что вины цифровизации и социальных сетей в этом нет. Мессенджеры, по их мнению, нужны для продолжения живого общения. Подробнее об исследовании можно прочитать по ссылке.
