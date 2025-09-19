В Уфе реорганизуют детские отделения

В Уфе планируется реорганизация системы оказания медицинской помощи детям. По информации Министерства здравоохранения Башкирии, до конца 2025 года детские отделения Больницы скорой медицинской помощи будут переведены в Республиканскую детскую клиническую больницу и Городскую детскую клиническую больницу № 17.
Данное решение обусловлено введением новых санитарных норм, требующих раздельного лечения детей и взрослых в разных зданиях. Это необходимо для предотвращения распространения кори, краснухи и других инфекционных заболеваний, представляющих особую опасность для детского населения.
В министерстве пояснили, что в существующем здании БСМП невозможно обеспечить соблюдение этих требований из-за конструктивных особенностей, что создает риски заражения для взрослых пациентов, включая тяжелых больных в реанимационных отделениях.
Дополнительной причиной для реорганизации стало отсутствие в БСМП узких специалистов, необходимых для лечения детей: детского уролога, гинеколога, нейрохирурга, невролога, иммунолога и других. В настоящее время маленьких пациентов приходится транспортировать в РДКБ для получения специализированной помощи.
После завершения перевода в ГДКБ № 17 планируется открытие лор-отделения на 45 мест, а в РДКБ — нового хирургического отделения. Распределение педиатрических коек между двумя учреждениями позволит обеспечить полный объем медицинской помощи как в плановой, так и в экстренной форме.
В ведомстве подчеркнули, что транспортная доступность будет сохранена: пациентов из северной части города будут доставлять в ГДКБ № 17, а из южной — в РДКБ. При этом отмечается, что расположение Республиканской детской больницы в том же квартале, что и БСМП, обеспечит удобство для населения и работы скорой медицинской помощи.
Все сотрудники детских отделений БСМП будут трудоустроены в новые медицинские учреждения с сохранением льгот, непрерывного стажа и всех выплат. Объем оказываемой медицинской помощи детям останется без изменений.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.