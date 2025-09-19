В Уфе реорганизуют детские отделения

В ведомстве подчеркнули, что транспортная доступность будет сохранена: пациентов из северной части города будут доставлять в ГДКБ № 17, а из южной — в РДКБ. При этом отмечается, что расположение Республиканской детской больницы в том же квартале, что и БСМП, обеспечит удобство для населения и работы скорой медицинской помощи.