В Уфе реорганизуют детские отделения

Пациентов переведут в специализированные больницы.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе планируется реорганизация системы оказания медицинской помощи детям. По информации Министерства здравоохранения Башкирии, до конца 2025 года детские отделения Больницы скорой медицинской помощи будут переведены в Республиканскую детскую клиническую больницу и Городскую детскую клиническую больницу № 17.

Данное решение обусловлено введением новых санитарных норм, требующих раздельного лечения детей и взрослых в разных зданиях. Это необходимо для предотвращения распространения кори, краснухи и других инфекционных заболеваний, представляющих особую опасность для детского населения.

В министерстве пояснили, что в существующем здании БСМП невозможно обеспечить соблюдение этих требований из-за конструктивных особенностей, что создает риски заражения для взрослых пациентов, включая тяжелых больных в реанимационных отделениях.

Дополнительной причиной для реорганизации стало отсутствие в БСМП узких специалистов, необходимых для лечения детей: детского уролога, гинеколога, нейрохирурга, невролога, иммунолога и других. В настоящее время маленьких пациентов приходится транспортировать в РДКБ для получения специализированной помощи.

После завершения перевода в ГДКБ № 17 планируется открытие лор-отделения на 45 мест, а в РДКБ — нового хирургического отделения. Распределение педиатрических коек между двумя учреждениями позволит обеспечить полный объем медицинской помощи как в плановой, так и в экстренной форме.

В ведомстве подчеркнули, что транспортная доступность будет сохранена: пациентов из северной части города будут доставлять в ГДКБ № 17, а из южной — в РДКБ. При этом отмечается, что расположение Республиканской детской больницы в том же квартале, что и БСМП, обеспечит удобство для населения и работы скорой медицинской помощи.

Все сотрудники детских отделений БСМП будут трудоустроены в новые медицинские учреждения с сохранением льгот, непрерывного стажа и всех выплат. Объем оказываемой медицинской помощи детям останется без изменений.

