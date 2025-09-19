Улицу Горького раньше срока отремонтируют в Благовещенске

Ремонт улицы Горького в Благовещенске завершат до конца октября по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.
Работы на участке протяженностью 1,7 км идут поэтапно. Там уже обновили инженерные коммуникации. Сейчас специалисты укладывают асфальтобетон вдоль двух кварталов от Мухина до Артиллерийской. Ранее там подготовили дорожное основание, установили новые бордюры и ливневую канализацию.
Помимо этого, на улице обустроили парковки к учебным и лечебным учреждениям. Также специалисты смонтировали новые опоры освещения. Далее рабочие планируют уложить верхний слой асфальтобетона из щебеночно-гравийной смеси, что позволит увеличить срок службы дорожного покрытия. До конца сентября на улице установят новые знаки и нанесут разметку.
После этого рабочие начнут ремонтировать отрезок дороги от Артиллерийской до Больничной, а затем обновят два квартала от Калинина до Мухина. Там приведут в порядок асфальт, бордюры, ливневки, а также обустроят парковки и светофорный переход, разместят три остановки.
«По контракту срок окончания ремонта — 2026 год. Но подрядчик планирует закончить его до конца октября», — отметил начальник отдела инвестиций Министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Иван Курицын.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.