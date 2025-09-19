Улицу Горького раньше срока отремонтируют в Благовещенске

После этого рабочие начнут ремонтировать отрезок дороги от Артиллерийской до Больничной, а затем обновят два квартала от Калинина до Мухина. Там приведут в порядок асфальт, бордюры, ливневки, а также обустроят парковки и светофорный переход, разместят три остановки.