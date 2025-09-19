В Ростовской области на 47 процентов снизилась смертность детей в ДТП

Основную группу риска составляют дети-пассажиры. На их долю пришлось 120 ДТП, в которых восемь несовершеннолетних погибли и 143 получили ранения. Еще 73 происшествия произошли с участием детей-пешеходов, в результате один ребенок погиб и 74 были травмированы. При этом каждый третий наезд на несовершеннолетнего пешехода произошел по его собственной неосторожности. Таких случаев зарегистрировано 25.