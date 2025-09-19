В Ростовской области на 47 процентов снизилась смертность детей в ДТП

За восемь месяцев 2025 года на дорогах Ростовской области зарегистрировано 232 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних. Как сообщил на пресс-конференции врио начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД по региону Сергей Сасин, это на 6,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Число погибших детей сократилось на 47,4% — с 19 до 10 человек. Однако количество несовершеннолетних, получивших травмы в ДТП, напротив, выросло на 2,2% и достигло 273 человек.
Основную группу риска составляют дети-пассажиры. На их долю пришлось 120 ДТП, в которых восемь несовершеннолетних погибли и 143 получили ранения. Еще 73 происшествия произошли с участием детей-пешеходов, в результате один ребенок погиб и 74 были травмированы. При этом каждый третий наезд на несовершеннолетнего пешехода произошел по его собственной неосторожности. Таких случаев зарегистрировано 25.
Подпишись на нас в Telegram!