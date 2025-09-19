Губернатор Юрий Слюсарь представил нового областного министра сельского хозяйства

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в день своей инаугурации отправил в отставку двух заместителей и трех министров. Об этом сообщили в правительстве региона. Также были сделаны новые назначения.
Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале сообщил, что представил федеральному министру сельского хозяйства Оксане Лут нового руководителя донского аграрного ведомства — Анну Касьяненко.
— Анна Владимировна — ростовчанка, окончила Южный федеральный университет по специальности «Мировая экономика», кандидат технических наук. В 24 года возглавила СЗАО «СКВО» в Зерноградском районе и сумела не только сохранить, но и приумножить хозяйство. Сегодня «СКВО» — одно из ведущих предприятий юга России по производству зерна, молока и мяса, где успешно реализуются проекты модернизации и внедряются самые современные технологии. Коллеги отмечают ee требовательность к себе и внимательность к людям, умение сочетать стратегическое видение с практическим хозяйственным подходом, — прокомментировал глава Донского края.
Напомним, ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что глава области подписал указы об увольнении первого заместителя губернатора Игоря Гуськова и заместителя Андрея Пучкова. Также должности оставили министр спорта Самвел Аракелян, министр здравоохранения Юрий Кобзев и министр природных ресурсов Михаил Фишкин.
