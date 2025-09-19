80 процентов ДТП с автобусами в Ростовской области происходят по вине водителей

За первые восемь месяцев 2025 года на дорогах Ростовской области снизилась аварийность с участием автобусов. Как сообщил на пресс-конференции журналистам врио начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД по региону Сергей Сасин, количество таких ДТП сократилось на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 104 до 75 случаев. На 20% уменьшилось и число жертв.
Однако 80% происшествий, или 60 ДТП, произошли по вине водителей автобусов. Основной рост аварийности зафиксирован в областном центре, где произошло 43 таких инцидента. Наиболее распространенным видом происшествий стало падение пассажиров в салоне — 33 случая, что составляет 55% от общего числа ДТП по вине перевозчиков.
Для улучшения ситуации надзорные органы провели 210 «“сплошных проверок” автобусов, в ходе которых было выявлено 752 нарушения ПДД водителями этой категории.
