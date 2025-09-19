80 процентов ДТП с автобусами в Ростовской области происходят по вине водителей

За первые восемь месяцев 2025 года на дорогах Ростовской области снизилась аварийность с участием автобусов. Как сообщил на пресс-конференции журналистам врио начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД по региону Сергей Сасин, количество таких ДТП сократилось на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 104 до 75 случаев. На 20% уменьшилось и число жертв.