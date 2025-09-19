Ричмонд
Росстандарт сообщил об отзыве 17 736 популярных у белорусов автомобилей Geely.

Источник: Комсомольская правда

19 сентября Росстандарт сообщил, что отзыву подлежат 17736 автомобилей Geely Emgrand, реализованных с 1 ноября 2023 года и по настоящее время с VIN-кодами согласно приложению.

Сообщается причина отзыва: "на некоторых автомобилях Geely Emgrand (SS11-A1), при определенных обстоятельствах и условиях движения, клапан вентиляции, расположенный в крышке заливной горловины топливного бака, может работать некорректно. А это, как информируют, приводит к появлению отрицательного давления (вакуума) в системе.

Уточняется, что из-за этого при долговременной работе двигателя и в крайне редких случаях топливный бак может деформироваться, компоненты топливного насоса могут касаться внутренней поверхности бака и, как следствие, деформировать или повредить его.

Таким образом, на машинах будет проведена проверка и заменена крышка заливной горловины топливного бака. Еще проверят системы вентиляции и состояния топливного бака.

Владельцы авто получат уведомления путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Кстати, все работы проведут для владельцев бесплатно.

