«Диалог культур, а не соревнование». Анастасия Кравченко о цели «Интервидения»

У Анастасии Кравченко спросили, как она отреагирует, если займет первое место: «Я буду просто счастлива», — ответила она и добавила, что у нее не было цели «выгрызать» себе победу. «Изначально было понимание, что “Интервидение” — это про дружбу, это про диалог культур. На таких конкурсах очень быстро завязываются теплые отношения», — сказала певица.