«Диалог культур, а не соревнование». Анастасия Кравченко о цели «Интервидения»

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какую цель преследует международный музыкальный конкурс «Интервидение», рассказала его белорусская участница Анастасия Кравченко во время пресс-брифинга, передает корреспондент БЕЛТА.
«Каждый может занять первое место». Участник «Интервидения» из Сербии об уровне артистов «Задумался о покупке квартиры в Москве». Участник «Интервидения» из Китая поделился впечатлениями.
У Анастасии Кравченко спросили, как она отреагирует, если займет первое место: «Я буду просто счастлива», — ответила она и добавила, что у нее не было цели «выгрызать» себе победу. «Изначально было понимание, что “Интервидение” — это про дружбу, это про диалог культур. На таких конкурсах очень быстро завязываются теплые отношения», — сказала певица.
Она поделилась, что по ее предыдущему опыту международных конкурсов такая дружба сохраняется на десятилетия.
В то же время Анастасия Кравченко добавила, что будет рада за абсолютно любого участника, который победит. «Потому что все талантливы», — отметила певица.
Кстати, в Москве участница находится уже около девяти дней. Она поделилась, что благодаря теплым отношениям России и Беларуси в любом городе России она чувствует себя как дома. «Люди такие же потрясающие, как и в Беларуси. Еда такая же вкусная, как в родной стране. Могу сказать, что просто наслаждаюсь каждым моментом, проведенным тут», — поделилась она.
Международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября на площадке «Live Арена» в столице России. Его участниками станут представители 23 государств. Победитель будет выбран по итогам голосования международного профессионального жюри, состоящего из признанных музыкальных экспертов от каждой из стран-участниц. -0-
Фото Татьяны Матусевич.