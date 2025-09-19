«Это что-то невероятное!». Журналисты стран СНГ остались в восторге от посещения БЕЛАЗа

Участники международного тура журналистов информагентств стран СНГ «Дорогами Победы» остались под большим впечатлением после посещения флагмана белорусского машиностроения — БЕЛАЗа. Своими впечатлениями они поделились в беседе с корреспондентом БЕЛТА.
Генеральный конструктор БЕЛАЗа: мечтаю, чтобы наша техника начала работать на Луне.
География — более 80 стран.
Гостям рассказали, что предприятие является крупнейшим мировым производителем карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. География поставок техники включает более 80 стран.
Промышленный туризм на БЕЛАЗе начали развивать еще в 2015 году и сделали это одними из первых в Беларуси среди промышленных предприятий. «На сегодняшний день мы уверенно держим первое место среди всех промышленных предприятий Республики Беларусь по посещению. И это несмотря на то, что мы не находимся в Минске. Каждый день принимаем по 8 экскурсий, с 8 утра до 8 вечера у нас ежедневно идет экскурсионное обслуживание. В августе на заводе побывало почти 10 500 человек. Это на сегодняшний день рекорд по посещаемости в месяц», — отметил исполняющий обязанности начальника отдела промышленного туризма ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» Сергей Козловский.
Участники медиатура посетили музей предприятия, а также цех главного конвейера, где увидели, как создается карьерная техника. После этого им показали уже собранные самосвалы, в том числе самый большой в мире — грузоподъемностью 450 т, который был презентован в 2013 году. «Наш гигант является дважды рекордсменом Книги рекордов Гиннесса, о чем есть сертификаты. При фиксировании первого рекорда вместо заявленных 450 т самосвал поднял и перевез 503,5 т. Конструктив машины позволяет выдерживать и большие нагрузки. И у нас была идея проверить это, но мы побоялись, что не выдержат колеса. Второй рекорд — самый большой объем кузова — 645,4 куб.м», — отметил исполняющий обязанности начальника отдела промышленного туризма.
Это целый 3-этажный дом на колесах!
Участник медиатура из Казахстана Владимир Курятов не смог сдержать восторга: «Это что-то невероятное! 450-тонный самосвал, конечно, впечатляет. Я в первую очередь посмотрел, хороший ли обзор через боковые зеркала. Вообще все идеально видно. Несмотря на масштаб, говорят, что им очень легко управлять. Мы видели и географию поставок, и как расширяется линейка продукции. Это просто удивительно, поразительно! А еще мне очень нравится четкое проектирование, когда комплектация действительно, как конструктор».
Его коллега из Казахстана Солтан Жексенбеков также был поражен белорусской техникой: «Для меня это первый такой самосвал, первый опыт, когда я вижу вживую такую огромную, колоссальную, мощную, сногсшибательную технику. Это действительно захватывает дух. И вместе с тем появляется гордость за причастность, хотя бы маленькую, к этому чуду и Казахстана. Потому что эта техника уже много лет успешно работает на наших карьерах».
Галиб Хасанов из Узбекистана также впервые побывал на БЕЛАЗе. Журналист признался, что до этого момента такие машины он видел только в телевизоре.
«Очень большой, как целый 3-этажный дом! У нас в Узбекистане есть горно-металлургический комбинат, там используют карьерную технику. Но, конечно, меньшего размера. БЕЛАЗ — очень интересный завод с богатой историей».
Техника со знаком качества.
По словам Сергея Козловского, на сегодняшний день самые популярные и востребованные модели БЕЛАЗов — грузоподъемностью 55, 90, 130 т. Последний, к слову, в этом году получил знак качества Республики Беларусь по пяти номинациям: как самый безопасный, экологичный, эстетичный, инновационный и технологичный самосвал. На сегодняшний день это самая продаваемая модель. По продажам самосвалов класса грузоподъемности 130 т предприятие лидирует, занимает 70% мирового рынка.
«Специалисты конструкторского управления технику ежедневно и ежечасно совершенствуют, — продолжает представитель компании. — Внедряют самые передовые технические решения, разрабатывают инновационные модели. Большие перспективы в настоящее время мы видим в проекте “Дизель-троллейвоз”. Подъезжая к высоковольтной линии, он подключается, техника едет на электрической тяге. Принцип работы троллейбуса».
Дальнейшее развитие производства предприятие видит и в гибридном исполнении. «Вместо дизельного двигателя между колесами ставится блок аккумуляторных батарей. Самосвал перемещается на аккумуляторах. Подъезжая к высоковольтной линии, техника подключается, едет на электрической тяге. Аккумуляторные батареи в это время заряжаются. Самосвал работает 24 на 7. Большое внимание уделяется и моделям, работающим на альтернативных источниках топлива», — отметил Сергей Козловский.
Международный тур журналистов информационных агентств стран СНГ «Дорогами Победы» проходит с 15 по 24 сентября в пяти городах России и Беларуси. Участники уже посетили Москву и Брест. В столицу Беларуси они прибыли вечером 18 сентября. В ближайшие два дня журналистов ждет насыщенная программа. Помимо БЕЛАЗа они также посетили государственный мемориальный комплекс «Хатынь». В ближайших планах — Музей истории Великой Отечественной войны, Курган Славы и историко-культурный комплекс «Линия Сталина». 21 сентября отправятся в Санкт-Петербург.
Международный медиатур организован ТАСС при содействии МИД Беларуси и информагентства БЕЛТА. -0-
Фото Андрея Синявского.