«Это что-то невероятное!». Журналисты стран СНГ остались в восторге от посещения БЕЛАЗа

Промышленный туризм на БЕЛАЗе начали развивать еще в 2015 году и сделали это одними из первых в Беларуси среди промышленных предприятий. «На сегодняшний день мы уверенно держим первое место среди всех промышленных предприятий Республики Беларусь по посещению. И это несмотря на то, что мы не находимся в Минске. Каждый день принимаем по 8 экскурсий, с 8 утра до 8 вечера у нас ежедневно идет экскурсионное обслуживание. В августе на заводе побывало почти 10 500 человек. Это на сегодняшний день рекорд по посещаемости в месяц», — отметил исполняющий обязанности начальника отдела промышленного туризма ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» Сергей Козловский.