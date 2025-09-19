«Проще лететь через Вашингтон». Поляки шутят о том, как теперь добираться до Беларуси

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Блокировка границы с Беларусью вызвала у простых граждан Польши возмущение, и рейтинг властей будет падать. Такое мнение в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА выразил польский политик, политолог, публицист Матеуш Пискорский.
Запрет на въезд на территорию Польши из Беларуси сильно ударил по перевозчикам и простым гражданам. На границе скопились автомобили, которые вынуждены сейчас двигаться в объезд — через Литву. Белорусские власти продлили для польских водителей на 10 дней время пребывания на территории страны, что стало беспрецедентным шагом и жестом доброй воли.
«Граждане Польши ловят правительство на лжи». Пискорский о недоверии поляков к власти.
Политолог отметил, что с имиджевой точки зрения польские власти потерпели фиаско. «Удивительно, что никто из польских властей, никто из польского Министерства внутренних дел, когда принималось это решение (о закрытии границы с Беларусью. — Прим. БЕЛТА), не задумался о последствиях, — считает Матеуш Пискорский. — И это будет приводить, естественно, к падению рейтингов польского правительства, потому что, я полагаю, эти водители больше не проголосуют за эти политические партии, которые сейчас формируют польское правительство. Эта новость распространилась широко в Польше, всем об этом известно, многие возмущаются. Используют это, конечно, и оппозиционные партии, обвиняющие правительство в том, что оно не подготовилось. Даже политические партии, в целом поддерживающие недружественную политику в отношении к Беларуси. Это не мелочь, это серьезный удар по имиджу польского правительства, которое не в состоянии заботиться о судьбе своих собственных граждан, польских компаний, не заинтересовано в этом».
Помимо этого, считает польский политолог, страдают и простые граждане, у которых остались родственники по разные стороны белорусско-польской границы. «Мой друг и сотрудник как раз собирается посетить одно мероприятие в Минске. И мы буквально сегодня с ним смеялись, что он может полететь через Вашингтон, поскольку, как мы понимаем, американцами сняты санкции с авиакомпании “Белавиа”, — поделился шуткой Матеуш Пискорский. -0-