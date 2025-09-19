«Проще лететь через Вашингтон». Поляки шутят о том, как теперь добираться до Беларуси

Политолог отметил, что с имиджевой точки зрения польские власти потерпели фиаско. «Удивительно, что никто из польских властей, никто из польского Министерства внутренних дел, когда принималось это решение (о закрытии границы с Беларусью. — Прим. БЕЛТА), не задумался о последствиях, — считает Матеуш Пискорский. — И это будет приводить, естественно, к падению рейтингов польского правительства, потому что, я полагаю, эти водители больше не проголосуют за эти политические партии, которые сейчас формируют польское правительство. Эта новость распространилась широко в Польше, всем об этом известно, многие возмущаются. Используют это, конечно, и оппозиционные партии, обвиняющие правительство в том, что оно не подготовилось. Даже политические партии, в целом поддерживающие недружественную политику в отношении к Беларуси. Это не мелочь, это серьезный удар по имиджу польского правительства, которое не в состоянии заботиться о судьбе своих собственных граждан, польских компаний, не заинтересовано в этом».