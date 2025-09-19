«Дом космонавтов» обновят в подмосковном поселке Звездный городок

Специалисты уже приступили к демонтажным работам в здании, построенном в 1967 году. Там полностью заменят инженерные сети и сантехническое оборудование. Кроме того, специалисты проведут кровельные и фасадные работы, обновят входные группы, окна и двери. Также они планируют благоустроить территорию. Помимо этого, «Дом космонавтов» получит новую мебель и учебное оборудование. Завершить все работы планируют до конца 2026 года.