«Дом космонавтов» обновят в подмосковном поселке Звездный городок

Капитальный ремонт при поддержке нацпроекта «Семья» начался в Доме культуры «Дом космонавтов» в подмосковном поселке Звездный городок, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Специалисты уже приступили к демонтажным работам в здании, построенном в 1967 году. Там полностью заменят инженерные сети и сантехническое оборудование. Кроме того, специалисты проведут кровельные и фасадные работы, обновят входные группы, окна и двери. Также они планируют благоустроить территорию. Помимо этого, «Дом космонавтов» получит новую мебель и учебное оборудование. Завершить все работы планируют до конца 2026 года.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.