Власти помогут калининградцам обустроить контейнерные площадки

Во время очередного рабочего выезда по объектам благоустройства городское руководство проверило площадку для сбора и накопления ТКО на улице Ракитной, 11 миллионов рублей на обновление которой выделено из местного бюджета. Площадка под контейнеры и подъездные пути уже готовы. От наглых водителей, пытающихся использовать площадку под парковку, поставят ограничители. Калининградцы, живущие в многоквартирных домах, получат возможность обустроить нормально контейнерные площадки. Об этом сообщила глава администрации города Елена Дятлова.