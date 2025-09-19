Еще один веревочный парк открыли в Югре

Общая площадь парка составляет 1200 кв. м. Он представляет собой трехуровневый комплекс аттракционов с тремя кольцевыми маршрутами. Найти для себя занятие в нем смогут посетители разных возрастов. Так, например, для малышей предусмотрен детский уровень. А на средний и высокий предназначены для ребят постарше и взрослых. Кроме того, в парке есть зиплайн над протокой Барцевкой и подвесной мостик.