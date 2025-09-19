Еще один веревочный парк открыли в Югре

Самый большой в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры веревочный парк открыли в туристическом комплексе «Валикас» в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации муниципалитета.
Общая площадь парка составляет 1200 кв. м. Он представляет собой трехуровневый комплекс аттракционов с тремя кольцевыми маршрутами. Найти для себя занятие в нем смогут посетители разных возрастов. Так, например, для малышей предусмотрен детский уровень. А на средний и высокий предназначены для ребят постарше и взрослых. Кроме того, в парке есть зиплайн над протокой Барцевкой и подвесной мостик.
Отметим, что на территории туристического комплекса «Валикас» также расположены гостиница, арт-объекты и этностойбище. Рядом также есть тропа «ЧелоВечность».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.