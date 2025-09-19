Главные новости недели с 15 по 19 сентября 2025 года

Путин выдвинул кандидатуру на должность генпрокурора России
Владимир Путин предложил Совфеду назначить на должность генпрокурора полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана. Он начинал карьеру в прокуратуре, в 2007—2018 годах был заместителем генерального прокурора Игоря Чайки. Также в Совет Федерации поступило представление президента с предложением назначить на пост главы Верховного суда нынешнего генпрокурора Игоря Краснова.
Израиль начал наступление на Газу
Израильские военные начали наземное наступление с целью оккупации Газы. ВВС еврейского государства нанесли массированные авиаудары по городу. Вскоре после этого в город вошли израильские танки. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху ранее призвал население Газы покинуть город, анонсировав наземное наступление.
Дмитрия Козака освободили от должности замруководителя администрации президента
Президент освободил Дмитрия Козака от должности замруководителя администрации главы государства. Ранее Путин подписал указ о мерах по оптимизации структуры администрации президента. Он упразднил два управления: по межрегиональным и культурным связям с зарубежьем и по приграничному сотрудничеству. Вместо них появилось управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству.
В ряде регионов России подвели итоги выборов губернаторов
Все действующие главы регионов одержали победу на прошедших выборах губернаторов в 20 субъектах РФ.
Аэропорт Краснодара открыли впервые с 2022 года
17 сентября в Краснодаре приземлился пассажирский самолет из Москвы. Первый рейс после трехлетнего перерыва выполнила компания «Аэрофлот».
Дональд Трамп нарушил королевский протокол во время визита в Лондон
Трамп, как отмечают многие международные СМИ, сходу начал нарушать правила этикета и за день допустил четыре ошибки в общении с членами королевской семьи.