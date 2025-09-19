Ричмонд
Главные новости недели с 15 по 19 сентября 2025 года

Итоги недели с 15 по 19 сентября 2025 года: обзор главных новостей, событий и происшествий, произошедших в России и мире. Все самое важное и актуальное — в проекте Новости Mail.

Источник: РИА "Новости"

Путин выдвинул кандидатуру на должность генпрокурора России

Владимир Путин предложил Совфеду назначить на должность генпрокурора полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана. Он начинал карьеру в прокуратуре, в 2007—2018 годах был заместителем генерального прокурора Игоря Чайки. Также в Совет Федерации поступило представление президента с предложением назначить на пост главы Верховного суда нынешнего генпрокурора Игоря Краснова.

Источник: Reuters

Израиль начал наступление на Газу

Израильские военные начали наземное наступление с целью оккупации Газы. ВВС еврейского государства нанесли массированные авиаудары по городу. Вскоре после этого в город вошли израильские танки. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху ранее призвал население Газы покинуть город, анонсировав наземное наступление.

Источник: РИА "Новости"

Дмитрия Козака освободили от должности замруководителя администрации президента

Президент освободил Дмитрия Козака от должности замруководителя администрации главы государства. Ранее Путин подписал указ о мерах по оптимизации структуры администрации президента. Он упразднил два управления: по межрегиональным и культурным связям с зарубежьем и по приграничному сотрудничеству. Вместо них появилось управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству.

Источник: РИА "Новости"

В ряде регионов России подвели итоги выборов губернаторов

Все действующие главы регионов одержали победу на прошедших выборах губернаторов в 20 субъектах РФ.

Аэропорт Краснодара открыли впервые с 2022 года

17 сентября в Краснодаре приземлился пассажирский самолет из Москвы. Первый рейс после трехлетнего перерыва выполнила компания «Аэрофлот».

Дональд Трамп нарушил королевский протокол во время визита в Лондон

Трамп, как отмечают многие международные СМИ, сходу начал нарушать правила этикета и за день допустил четыре ошибки в общении с членами королевской семьи.

