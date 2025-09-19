Главные новости недели с 15 по 19 сентября 2025 года

Президент освободил Дмитрия Козака от должности замруководителя администрации главы государства. Ранее Путин подписал указ о мерах по оптимизации структуры администрации президента. Он упразднил два управления: по межрегиональным и культурным связям с зарубежьем и по приграничному сотрудничеству. Вместо них появилось управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству.