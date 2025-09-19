Ричмонд
Транспортная инспекция с начала года изъяла свыше 200 авто за нарушения при перевозке пассажиров

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортная инспекция с начала года провела 205 контрольных мероприятий. Выявлено почти 420 нарушений и изъято 217 авто, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

В том числе изъяты 194 автомобиля-такси. Так, предпринимательская деятельность осуществлялась без лицензии либо с нарушением установленных правил и условий, без госрегистрации и лицензии, когда лицензия обязательна.

Кроме того, часто встречались факты, когда отсутствовали договоры страхования и техосмотр, в дорожном движении участвовали автомобили с неисправностями, при наличии которых эксплуатация запрещена. Имели место случаи, когда водители нарушали режим труда и отдыха, правила перевозки пассажиров.

Также в Минтрансе напомнили о необходимости получения свидетельства о повышении квалификации водителей для продолжения работы в сфере автомобильных перевозок. Неисполнение обязанности является основанием для приостановления нахождения в Реестре автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. -0-