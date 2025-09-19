Транспортная инспекция с начала года изъяла свыше 200 авто за нарушения при перевозке пассажиров

Кроме того, часто встречались факты, когда отсутствовали договоры страхования и техосмотр, в дорожном движении участвовали автомобили с неисправностями, при наличии которых эксплуатация запрещена. Имели место случаи, когда водители нарушали режим труда и отдыха, правила перевозки пассажиров.