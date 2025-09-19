Здоровые амбиции и крутые проекты. Молодежь Гомельской области взяла курс на пятилетку

Игорь Назарчук до этого работал в управлении спорта и туризма облисполкома, также ему близка молодежная политика. Новый лидер поблагодарил за доверие и выразил признательность за поддержку его кандидатуры. «Своей главной задачей вижу поддержку молодежи — учащейся, студенческой, работающей, ведь всем вместе нам строить будущее нашей Беларуси», — акцентировал он. Также выразил готовность направить на это всю целеустремленность и энергию.