Минздрав Беларуси: новый подвариант коронавируса «стратус» не вызывает тяжелого течения

Светлана Нечай отметила, что заболеваемость растет, но она находится на уровне средних показателей за последние два года. Среди вирусов есть коронавирусы, включая SARS-CoV-2, ставший уже сезонным, в том числе «стратус». Как сказано, он активно занимает свою нишу в Беларуси. Но новый подвариант омикрона не вызывает тяжелого течения заболевания.