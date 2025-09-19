Минздрав Беларуси: новый подвариант коронавируса «стратус» не вызывает тяжелого течения

О ситуации с заболеваемостью ОРВИ и новым вариантом коронавируса рассказала замминистра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Беларуси Светлана Нечай.
Уже привычно, что осенью отмечается подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.
Светлана Нечай отметила, что заболеваемость растет, но она находится на уровне средних показателей за последние два года. Среди вирусов есть коронавирусы, включая SARS-CoV-2, ставший уже сезонным, в том числе «стратус». Как сказано, он активно занимает свою нишу в Беларуси. Но новый подвариант омикрона не вызывает тяжелого течения заболевания.
Специалист сказала, что для профилактики заболеваний следует проветривать помещение, больше находиться на открытом воздухе и одеваться по погоде. И, конечно же, есть фрукты и овощи.
