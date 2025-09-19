В Ростовской области за лето число ДТП сократилось на 12 процентов

Всего за три летних месяца было зарегистрировано 727 ДТП, что на сто случаев меньше, чем за лето прошлого года, когда произошло 827 аварий. Наряду с сокращением числа происшествий, на 10,8% уменьшилось и количество пострадавших в них людей. Число раненых участников дорожного движения снизилось с 1024 до 913 человек.