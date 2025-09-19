В Ростовской области за лето число ДТП сократилось на 12 процентов

Несмотря на традиционный рост интенсивности движения в летние месяцы, связанный с курортным сезоном, на дорогах Ростовской области зафиксировано значительное улучшение показателей аварийности. Как сообщил на пресс-конференции врио начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД по региону Сергей Сасин, в период с июня по август количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Всего за три летних месяца было зарегистрировано 727 ДТП, что на сто случаев меньше, чем за лето прошлого года, когда произошло 827 аварий. Наряду с сокращением числа происшествий, на 10,8% уменьшилось и количество пострадавших в них людей. Число раненых участников дорожного движения снизилось с 1024 до 913 человек.
