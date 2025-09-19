В татарстанском поселке Строителей обновили медпункт

Обновленный при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» медицинский пункт открыли в поселке Строителей в Республике Татарстан, сообщили в исполнительном комитете Нижнекамского муниципального района.
Уточним, что лечебное учреждение расположено на базе центра «Патриот». Получать медпомощь в нем в более комфортных и современных условиях будут около 1,2 тысячи местных жителей. Также в лечебном учреждении будут проводить вакцинацию от гриппа, диспансеризацию и профосмотры. Прием пациентов ведет опытный фельдшер Наталья Лахомова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.