Дороги будут строиться быстрее и качественнее — в Палату представителей внесен новый законопроект

Одним из приоритетов ближайшей пятилетки является строительство качественных дорог. Это не только про улучшение качества жизни наших людей, особенно в сельской местности, но и повышение инвестиционной привлекательности страны. Глава государства уделяет этому вопросу пристальное внимание. Безопасные и качественные дороги давно стали брендом Беларуси, и его надо поддерживать. Именно на это направлен законопроект «Об изменении законов», предусматривающий корректировку Закона Республики Беларусь «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности», который был внесен в Палату представителей Советом Министров 14 августа 2025 года.
Как пояснил член Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию Сергей Давыдов, основная цель законопроекта — более оперативное строительство качественных автомобильных дорог. При этом их сохранность и обеспечение безопасности дорожного движения — один из главных приоритетов дорожной отрасли.
Он остановился на некоторых новациях законопроекта. Так, проектом закона уточняются вопросы организации и проведения диагностики автомобильных дорог и дорожных сооружений на них. Вводятся четкие определения — «аварийному дорожному сооружению» и «предаварийному дорожному сооружению». Дорожное сооружение (например, мосты, путепроводы, тоннели и т.д.) будет признаваться аварийным на основании заключения комиссии по расследованию строительных аварий, а предаварийным — на основании заключения организации, которая проводила диагностику. Одновременно законопроект устанавливает особенности дорожной деятельности в отношении таких объектов.
Для оперативного восстановления аварийных или предаварийных дорожных сооружений предусматривается ряд упрощений, ведь в настоящее время ожидание необходимых согласований по разработке и экспертизе документации, отводу земли может занимать до 12 месяцев.
Также предусматривается формирование информационного фонда в области дорожной деятельности. В нем будет аккумулироваться и систематизироваться технологическая документация на производство дорожно-строительных работ, необходимая методологическая документация, отраслевые нормативы расхода ресурсов, нормативная база текущих цен на ресурсы и нормы затрат труда на дорожные работы.
При этом законопроектом устанавливаются особенности разработки проектной документации, разработки и применения нормативов расхода ресурсов, особенности возведения, реконструкции, эксплуатации, ремонта дорог общего пользования, закрепляются принципы формирования сметной стоимости работ по возведению, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог.
Кроме того, одной из задач законопроекта является развитие отраслевой системы научно-технической поддержки при разработке проектной документации, возведении, реконструкции, ремонте автомобильных дорог и дорожных сооружений, применении экспериментальных и новых прогрессивных технологий, техники, дорожно-строительных материалов. Для этого за Министерством транспорта и коммуникаций закрепляются функции организации обеспечения научно-технического сопровождения дорожной деятельности. Сейчас министерство использует решения научно-технического совета, а также использует наработки подчиненной организации — «БелдорНИИ». Вносимые изменения позволят привлекать к научно-техническому сопровождению различные научные организации, например Академию наук. Финансирование этой деятельности будет осуществляться в рамках средств, выделенных в республиканском бюджете для строительства и ремонта дорог.
Наряду с этим Закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности» дополняется императивной нормой об обязанности пользователей автомобильных дорог по обеспечению сохранности автомобильных дорог и условий обеспечения безопасного проезда тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств. По общему правила такие транспортные средства должны получить специальное разрешение в соответствии с законодательством об административных процедурах.
Изменения затронут и размеры полосы отвода. Законопроект закрепляет, что ее ширина должна быть достаточной для выполнения капитального ремонта автомобильной дороги и работ по ее эксплуатации (содержанию и текущему ремонту).
В Постоянную комиссию по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию, которая является головной по законопроекту, поступил ряд предложений. Депутаты планируют рассмотреть их с привлечением всех заинтересованных.
