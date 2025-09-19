Дороги будут строиться быстрее и качественнее — в Палату представителей внесен новый законопроект

Одним из приоритетов ближайшей пятилетки является строительство качественных дорог. Это не только про улучшение качества жизни наших людей, особенно в сельской местности, но и повышение инвестиционной привлекательности страны. Глава государства уделяет этому вопросу пристальное внимание. Безопасные и качественные дороги давно стали брендом Беларуси, и его надо поддерживать. Именно на это направлен законопроект «Об изменении законов», предусматривающий корректировку Закона Республики Беларусь «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности», который был внесен в Палату представителей Советом Министров 14 августа 2025 года.