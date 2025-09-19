В Москве отреставрируют исторический дом-замок на улице Новослободской

Уникальные жилые дома, напоминающие старинные замки, ремонтируют в столице в соответствии с целями и задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.
Специалисты столичного фонда капитального ремонта разрабатывают для каждого здания индивидуальные проекты. В работах они используют качественные отечественные материалы. Например, в столице ремонтируют доходный дом З. И. Золотарской на Новослободской улице. Он был построен в 1914 году по проекту архитектора Эрнста-Рихарда Нирнзее в стиле эклектики. Специалисты восстановят элементы фасада здания. Они, в частности, приведут в порядок руст, пояса, подоконники и филенки. Затем специалисты вернут зданию его исторические цвета. Для рустованной части это оттенок «зеленый Нил», для верхних этажей — «зеленый модерн». Также рабочие обновят цоколь, заменят водосточные трубы и отремонтируют подъезд.
Напомним, что ранее в Москве модернизировали дом по адресу: Фрунзенская набережная, д. 24. Это здание было построено в 1951 году в стиле советского неоклассицизма. Среди элементов этого дома — башня, шпиль, колоннада и пинакли. Мастера восстановили многочисленные декоративные составляющие здания, в том числе венчающий карниз с модульонами.
Отметим, что в ремонтируемых домах специалисты также меняют инженерные системы и кровлю. Помимо этого, они наносят современное антигрибковое и антикоррозионное защитное покрытие.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.