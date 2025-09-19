В Москве отреставрируют исторический дом-замок на улице Новослободской

Специалисты столичного фонда капитального ремонта разрабатывают для каждого здания индивидуальные проекты. В работах они используют качественные отечественные материалы. Например, в столице ремонтируют доходный дом З. И. Золотарской на Новослободской улице. Он был построен в 1914 году по проекту архитектора Эрнста-Рихарда Нирнзее в стиле эклектики. Специалисты восстановят элементы фасада здания. Они, в частности, приведут в порядок руст, пояса, подоконники и филенки. Затем специалисты вернут зданию его исторические цвета. Для рустованной части это оттенок «зеленый Нил», для верхних этажей — «зеленый модерн». Также рабочие обновят цоколь, заменят водосточные трубы и отремонтируют подъезд.