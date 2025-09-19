В Воронежской области в 2026 году откроют еще 4 модельные библиотеки

Четыре библиотеки в Воронежской области модернизируют в 2026 году при поддержке национального проекта «Семья», сообщили в региональном министерстве культуры.
Это станет возможным благодаря победе этих учреждений в конкурсе на создание современных библиотечных пространств. Они расположены в Павловском, Кантемировском и Лискинском районах, а также в Воронеже.
Эти библиотеки получат финансирование на модернизацию по модельному стандарту. Там создадут культурно-образовательные центры с обновленным книжным фондом, цифровым оборудованием и комфортными пространствами для чтения и досуга.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.