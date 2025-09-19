Shot: Ребенка пропавшей в Таиланде россиянки передали бабушке с дедушкой

Эрика Владыко исчезла в Бангкоке 12 сентября — в тот же день она приехала в город. Ночью женщина заказала такси на ресепшен отеля и уехала на улицу, где находятся бары, а после этого перестала выходить на связь. Дочь пропавшей осталась одна в номере отеля — горничные обнаружили ребенка утром, после чего девочку отвезли в детский дом.