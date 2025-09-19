Ричмонд
Shot: Ребенка пропавшей в Таиланде россиянки передали бабушке с дедушкой

Дочь пропавшей в Таиланде россиянки Эрики Владыко передали из местного детского дома ее бабушке с дедушкой. При этом полиция страны начала поиски туристки только спустя шесть дней после ее пропажи. Об этом в пятницу, 19 сентября, сообщил Shot.

По данным журналистов, полиция Бангкока официально объявила в розыск Владыко только 18 сентября. Все это время подруга и родственники жительницы Владивостока искали ее своими силами.

— Маленькую дочь Эрики, которая с 12 сентября находилась в детдоме, наконец-то забрали бабушка и дедушка со стороны матери, — передает Telegram-канал.

Эрика Владыко исчезла в Бангкоке 12 сентября — в тот же день она приехала в город. Ночью женщина заказала такси на ресепшен отеля и уехала на улицу, где находятся бары, а после этого перестала выходить на связь. Дочь пропавшей осталась одна в номере отеля — горничные обнаружили ребенка утром, после чего девочку отвезли в детский дом.

Согласно информации СМИ, незадолго до своего исчезновения россиянка искала няню для своей дочери. Вместе с этим она интересовалась ночной жизнью страны, клубами и русским караоке.