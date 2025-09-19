Ричмонд
Трамп публично унизил принца Гарри и Меган Маркл

Президент США Дональд Трамп на официальном банкете с королем Великобритании Карлом III похвалил монарха за воспитание «замечательного сына», имея в виду принца Уильяма. Некоторые посчитали это публичным унижением другого, младшего отпрыска — принца Гарри, а также его жены Меган Маркл, которая называла главу американского государства «женоненавистником» и «разобщающей фигурой».

— Знаете, что еще могло причинить боль? Услышав, как президент Трамп на этом роскошном государственном банкете назвал своей визит «одной из самых высоких почестей в моей жизни», прежде чем похвалить короля Чарльза за то, что он воспитал «замечательного сына» в лице принца Уильяма, — передает таблоид Daily Mail.

Герцог Сассекский 10 сентября встретился с Карлом III в Кларенс-Хаус, его лондонской резиденции. Эта встреча двух членов королевской семьи стала первой с февраля 2024 года — предыдущая состоялась спустя несколько дней после того, как 76-летний монарх сообщил о лечении от неизвестной формы рака. Принц Гарри после встречи с отцом рассказал, что тот чувствует себя хорошо.

