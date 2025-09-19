Трамп публично унизил принца Гарри и Меган Маркл

Герцог Сассекский 10 сентября встретился с Карлом III в Кларенс-Хаус, его лондонской резиденции. Эта встреча двух членов королевской семьи стала первой с февраля 2024 года — предыдущая состоялась спустя несколько дней после того, как 76-летний монарх сообщил о лечении от неизвестной формы рака. Принц Гарри после встречи с отцом рассказал, что тот чувствует себя хорошо.