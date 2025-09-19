В Москве стартовал прием заявок на детский чемпионат «Мастерята»

Школьники с 1 по 8 класс смогут продемонстрировать свои навыки в 55 компетенциях, включая новые направления — информационную безопасность, приготовление пищи и напитков. Соревнования пройдут в трех категориях: для учащихся 1−2 и 3−4 классов, а также в семейной категории «Семья мастеров» для учеников 5−8 классов. Задания максимально приближены к реальным профессиональным ситуациям — от создания компьютерных игр до малярных работ.