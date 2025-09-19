Ричмонд
В Москве стартовал прием заявок на детский чемпионат «Мастерята»

Задания максимально приближены к реальным профессиональным ситуациям — от создания компьютерных игр до малярных работ.

Начался прием заявок на участие в Московском детском чемпионате профессионального мастерства «Мастерята», который пройдет в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Школьники с 1 по 8 класс смогут продемонстрировать свои навыки в 55 компетенциях, включая новые направления — информационную безопасность, приготовление пищи и напитков. Соревнования пройдут в трех категориях: для учащихся 1−2 и 3−4 классов, а также в семейной категории «Семья мастеров» для учеников 5−8 классов. Задания максимально приближены к реальным профессиональным ситуациям — от создания компьютерных игр до малярных работ.

Подать заявки можно до 15 октября на официальном портале чемпионата. Финал запланирован на период с 1 по 14 декабря, участники продемонстрируют свои навыки на площадках столичных колледжей.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.