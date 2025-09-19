В Павловске Воронежской области открылась модельная библиотека

Открытие модельной библиотеки нового поколения состоялось в Павловске Воронежской области в соответствии с целями нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.
Учреждение расположено в историческом здании — доме купца Антонова, являющемся объектом культурного наследия. Особенностью проекта стало гармоничное сочетание исторического облика здания XIX века с современными технологиями.
«Здание Павловской центральной библиотеки — объект для ремонта изначально сложный: изменять архитектурно или с точки зрения интерьеров ничего нельзя. Стоял вопрос, как вписать в это историческое здание современность», — рассказал глава района Максим Янцов.
Библиотека значительно преобразилась: книжный фонд пополнился на 5 тысяч новых изданий, появился доступ к Национальной электронной библиотеке. Пространство разделено на функциональные зоны: «точку чтения», «точку вдохновения» для творческих мероприятий, «точку притяжения» для лекций и «медиаточку» для съемок и монтажа.
Особое внимание уделено доступной среде: создано универсальное рабочее место для людей с ограниченными возможностями, приобретено более 600 изданий с укрупненным шрифтом для слабовидящих. Торжественное открытие прошло в духе XIX века с театрализованным представлением, где гостей встречал «Александр Пушкин», чье имя носит учреждение.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.